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Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы
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Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы
Политика, 13:12
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Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы

Власти Франции арестовали активы на территории страны, которые принадлежат двум иранцам и спецслужбам Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает Franceinfo, речь идет об активах управления внутренней безопасности Министерства разведки и безопасности Ирана, они были заморожены на шесть месяцев.

Меры были введены после того, как еще в июне во Франции задержали двух иранцев, подозреваемых в организации теракта в городе Вильпент, где должна была пройти конференция иранских организаций, запрещенных официальным Тегераном. «Этот акт чрезвычайной степени тяжести, планируемый на нашей территории, не может остаться без ответа», — указали в правительстве Франции.

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Одного из иранцев, чьи активы во Франции были арестованы, зовут Асадолла Асади, второго зовут Саид Хашеми Могадам. Имя Асади совпадает с именем иранского дипломата в Вене. Накануне Германия одобрила экстрадицию Асади в Бельгию, он был арестован по подозрению в организации теракта. В Тегеране отрицали причастность к инциденту.

Теги: Иран , Франция , арест активов
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