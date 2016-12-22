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Тереза Мэй заявила о планах задержаться на посту премьер-министра
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Тереза Мэй заявила о планах задержаться на посту премьер-министра
Политика, 11:31
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Тереза Мэй заявила о планах задержаться на посту премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что планирует остаться на своей должности «на длительный срок». Об этом она заявила на ежегодной конференции Консервативной партии Британии, сообщает Reuters.

По словам Мэй, она намерена и дальше работать премьер-министром не только для того, чтобы довести до конца процесс выхода Британии из Евросоюза (Brexit), но и «для внутренней повестки дня тоже». Она призвала британцев объединиться и совместно принимать наилучшие для Соединенного Королевства решения.

Times узнала о подготовке команды Мэй к досрочным выборам
Политика

В сентябре газета The Telegraph узнала, что британские депутаты-консерваторы составили список из 15 кандидатов, которые могли бы заменить Мэй на ее посту. По информации издания, однопартийцы планировали предложить Мэй уйти в отставку после марта 2019 года. Позднее The Sunday Times сообщала, что советники Мэй начали подготовку на случай проведения досрочных выборов в парламент в ноябре. Отмечалось, что цель досрочных выборов — спасти переговоры по Brexit и кресло премьера для Мэй. При этом один из источников газеты заявлял, что Мэй готова покинуть свой пост летом 2019 года.

Тереза Мэй заняла должность премьер-министра Британии в июле 2016 года, тогда же она была избрана лидером британской Консервативной партии. В 2010–2012 годах она занимала пост министра по делам женщин и равноправия, также с 2010 по 2016 год работала министром внутренних дел. Мэй является второй после Маргарет Тэтчер женщиной на посту главы правительства Соединенного Королевства.

Теги: Тереза Мэй , премьер-министр , Великобритания
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