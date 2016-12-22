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В Москве эвакуировали детей из-за короткого замыкания в учебном центре
Общество, 10:30
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В Москве эвакуировали детей из-за короткого замыкания в учебном центре

В учебном центре в московском районе Чертаново, где располагаются детский сад и школа, произошло короткое замыкание, людей эвакуировали. Об этом РБК сообщили в ​пресс-службе столичного главка МЧС.

«По адресу Сумской проезд, 2А, пожарно-спасательные силы выезжали по заявке «короткое замыкание». До прибытия подразделений люди из здания были выведены сотрудниками администрации детского сада», — рассказали в пресс-службе.

​Прибывшие на место сотрудники МЧС подтвердили короткое замыкание и устранили его последствия. В результате инцидента никто не пострадал.

По указанному адресу расположен АНО «Учебный центр Перспектива». Гендиректор организации Наталья Виноградова​ подтвердила РБК, что до прибытия МЧС из здания были выведены 70 учащихся с 1-го по 11-й классы.

Теги: Москва , детский сад , эвакуация
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