Летевший в Лондон самолет сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, следовавший из Ханоя в Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Причиной посадки в Сочи стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Медики, встретившие борт на перроне, зафиксировали его смерть», — сказали в пресс-службе.

Самолет приземлился в Сочи во вторник, 2 октября в 5:17 мск. Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

По данным источника «Интерфакса» в службах аэропорта, погибший — подданный Великобритании.

«Мы в курсе о сообщениях о смерти гражданина Великобритании, летевшего рейсом Ханой — Лондон. Мы следим за ситуацией», — сообщили РБК в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.

В середине августа самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти 53-летней пассажирки. По данным Южного СУ СКР на транспорте, она скончалась от инфаркта миокарда.