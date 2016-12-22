Самолет Red Wings вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира

Самолет, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пассажирки. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным следствия, примерно в 2:45 мск самолет авиакомпании Red Wings, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка, сел в аэропорту Платов. По предварительным данным, женщины умерла от инфаркта миокарда.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.​ Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в августе летевший из Симферополя в Санкт-Петербург самолет сел в Ростове-на-Дону из-за преждевременных родов одной из пассажирок. Экипаж оказал женщине необходимую помощь, и на борту у нее родился мальчик. После приземления мать и ребенка доставили в больницу.









