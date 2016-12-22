В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines изменил маршрут и совершил экстренную посадку в городе Джэксонвилл (штат Флорида) из-за проблем с гидравлической системой. Об этом сообщает News4Jax со ссылкой на представителей аэропорта.

Отмечается, что на борту находились 225 человек. В аэропорту рассказали, что он следовал из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), однако был вынужден изменить курс из-за технических проблем. За пассажирами был отправлен резервный лайнер, который доставит их в пункт назначения.

В начале мая пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в аэропорту города Кливленд из-за трещины в одном из иллюминаторов. На борту находились 76 человек, никто из них не пострадал.