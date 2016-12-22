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В ВМС США рассказали об инциденте с китайским военным кораблем
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В ВМС США рассказали об инциденте с китайским военным кораблем
Политика, 04:59
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В ВМС США рассказали об инциденте с китайским военным кораблем

Китайский военный корабль Luyang провел «небезопасный и непрофессиональный» маневр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Тихоокеанского флота США Чарльза Брауна.

По его словам, китайский корабль предпринял серию агрессивных маневров, сопровождаемых требованиями покинуть зону, адресованных американскому эсминцу. Браун добавил, что китайский корабль подошел к американскому на 45 ярдов (41 м) и эсминцу USS Decatur пришлось уклониться от столкновения.

«Наши силы продолжат летать, плавать и работать везде, где позволяет международное законодательство», — подчеркнул представитель флота.

В свою очередь два американским чиновника рассказали CNN, что на фоне инцидента с кораблями, глава Пентагона Джеймс Мэттис отменил свой визит в Пекин, который должен был состояться в октябре.

Теги: ВМС США , инцидент , Китай
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