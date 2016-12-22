Более половины россиян заявили о хранении своих сбережений в рублях

Только 5% россиян хранят свои сбережения в долларах, еще 66% — в рублях, следует из опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».
Так, еще 3% опрошенных заявили, что хранят деньги в евро, а 1% — в иной валюте. Кроме того, 31% респондентов рассказали, что у них нет сбережений.
При этом, согласно данным другого опроса ВЦИОМ, за изменением курса доллара к рублю следят 56% граждан, тогда как в начале октября 2017 года их было 60%. При этом постоянно наблюдают за этой информацией только 19% опрошенных, а еще 37% проверяют курс доллара только иногда. Вовсе не следят за курсом доллара 44% респондентов.
Участники опроса также рассказали о своих ожиданиях от курса доллара к рублю, так через три месяца, по их мнению, американская валюта будет стоить 72 руб., а через год — 75,8 руб.
Накануне, 1 октября, курс доллара на Московской бирже впервые с 9 августа опустился ниже 65 руб. до отметки в 64,95 руб.