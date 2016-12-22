Курс доллара впервые за месяц упал ниже 65 руб.

Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с середины августа упал ниже отметки в 65 руб. Росту российской валюты поспособствовало повышение нефтяных котировок

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По состоянию на 22:25 мск курс доллара снизился до отметки в 64,95 руб. Это самая низкая отметка с 9 августа, когда котировки российской валюты начали резко снижаться на фоне данных о возможных санкциях США.

Курс евро на минимуме доходил до отметки в 75,12 руб., что почти на 80 коп. ниже официального курса, установленного Банком России.

Рост российской валюты произошел на фоне роста нефтяных котировок. К 22:30 мск стоимость барреля Brent достигла отметки в $85,18. Эксперты объяснили это ожиданием сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне санкций США.

Также стало известно, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года. Как рассказал источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, Эль-Кувейт перенаправил свои поставки на более прибыльные азиатские рынки. По данным агентства, Кувейт поставляет в страны Азии 80% своей нефти.



Рубль укрепляется с 11 сентября после длительного падения. На усиление российской валюты повлияло решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, и продлить до конца года мораторий на покупку валюты на открытом рынке.