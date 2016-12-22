Отец Нурмагомедова рассказал про отказ в американской визе

В посольстве США в Стамбуле отказали в визе Абдулмапану Нурмагомедову, отцу и тренеру российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Махачкале, передает «РИА Новости».

«Визу мне помогали делать юристы. Я пытался несколько раз подать документы, чтобы получить разрешение на въезд в Америку. И на этот раз не получилось. Я попробовал в Стамбуле — отказали без объяснения», — сказал Абдулмапан Нурмагомедов.

Он добавил, что виза нужна была ему для того, чтобы посетить бой между своим сыном и ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 6 октября.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. За свою карьеру он не потерпел ни одного поражения и одержал победу в 26 боях. Макгрегор — первый в истории обладатель двух титулов UFC — он одновременно был чемпионом в легком и полулегком весе.

В 2016-ом Макгрегора лишили титула в полулегком весе, спустя два года у него забрали и титул чемпиона в легком весе, поскольку он не участвовал в боях с 2016 года.