Рогозин не исключил военного назначения американского челнока X-37

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американский экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37 может быть оснащен оружием, Россия не получает разъяснений о целях его полетов. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«По сути дела это такой челнок, который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, возвращается, потом снова стартует. По сути дела, эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия», — сказал Рогозин.

Рогозин отметил, что в Москве понимают цели полетов X-37, но не получают объяснений со стороны Вашингтона относительно этих маневров. Он также напомнил, что многие космические аппараты имеют двойное назначение и могут применяться в военных целях.

X-37 — экспериментальный орбитальный самолет, который Boeing создала совместно с NASA. Он способен работать на высоте от 200 до 750 км и быстро менять орбиты. Его первый космический полет провели в апреле 2010 года.

В 2015 году замкомандующего войсками Воздушно-космической обороны по ПВО Кирилл Макаров заявил, что Москва разрабатывает «средства парирования» на X-37, но не уточнил деталей проекта.

В июле 2016-го преподаватель филиала Военной академии РВСН подполковник Алексей Солодовников рассказал, что Россия ведет работы над созданием гиперзвукового стратегического бомбардировщика, способного наносить ядерные удары из космоса.