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Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю
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Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю
Экономика, 19:23
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Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю

В течение ближайшего года курс рубля будет слабее, чем ожидалось раньше, но в итоге валюта укрепится. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «РИА Новости».

В связи с этим Минэкономразвития, как уточнил глава ведомства, «не станет сильно менять свои прогнозы» по курсу на конец 2019 года и последующие периоды.​

«Мы ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев <...> валюта [рубль] будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020-го и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут», — сообщил министр. Как пояснил Орешкин, эксперты ведомства не видят «каких-то таких фундаментальных изменений», чтобы их оценки поменялись.

«По нашим оценкам, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем», — уточнил Орешкин. По мере того как этот фактор будет сходить на нет, валюта, как рассчитывают в ведомстве, «вернется на ту траекторию, которую прогнозировали» в Минэкономразвития, добавил министр.

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 руб.
Финансы

Согласно июньским оценкам ведомства, на конец нынешнего года курс доллара должен составить 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 руб., а на конец 2020-го — 64,1 руб. К завершению 2021 года американская валюта, по мнению экспертов ведомства, должна оцениваться в 63,9 руб., на конец 2022 года — в 64,8 руб., а к концу 2023 года — 66,4 руб. Значения в 68 руб. курс доллара, по оценке Минэкономразвития, мог достигнуть только к концу 2024 года.​

Однако это произошло уже в августе 2018 года. 22 августа курс рубля на Московской бирже продолжил снижаться. На опасениях новых антироссийских санкций США доллар стал стоить дороже 68 руб. (на пике его стоимость достигла отметки 68,0323 руб.), а курс евро впервые с 11 апреля поднялся выше 79 руб.

Теги: Минэкономразвития РФ , Дмитрий Орешкин , российский рубль
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