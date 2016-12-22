Чайка назвал причину отказов Великобритании и США в выдаче подозреваемых

Великобритания и США отказывают России в выдаче обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, потому что видят выгоду в работе выведенных из России миллиардов для их экономики. Об этом заявил в эфире интерактивного сервиса Генпрокуратуры генеральный прокурор Юрий Чайка.



«Причины [в отказе выдачи] — не всегда политика. Этим странам [США и Великобритании] выгодно, чтобы выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике», — рассказал он.

По словам Чайки, правительствам этих стран не важно происхождение средств, которые сбежавшие россияне вливают в экономику.

Генпрокурор подчеркнул, что Россия всегда рассматривает все запросы и ходатайства о выдаче, руководствуясь в том числе Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Европейской конвенцией о выдаче, и дает мотивированные ответы, даже в случае отказа в экстрадиции.

«Обычных преступников наши партнеры выдают за жертв политических репрессий и отказывают в их экстрадиции», — сообщил он.