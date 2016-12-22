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Шведской академии пригрозили потерей права вручать литературную Нобелевку
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Шведской академии пригрозили потерей права вручать литературную Нобелевку
Общество, 20:02
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Шведской академии пригрозили потерей права вручать литературную Нобелевку
Если Шведская академия не внесет в свою деятельность изменения, Нобелевский фонд может лишить ее права присуждать награду в области литературы, заявил глава организации. Вручение приза в этом году было отменено из-за секс-скандала
Шведская королевская академия наук (Фото: TT News Agency / Reuters)

Глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен заявил, что, если в дальнейшем Шведская академия не внесет в свою деятельность изменения, организация будет вынуждена идти «на решительные шаги» и может в принципе лишить академию права вручать награду в области литературы. Об этом глава Нобелевского фонда сообщил в интервью Reuters.

«Если все будет продолжаться таким образом [как идет сейчас] и если им [представителям Шведской академии] не удастся восстановить легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги», — сказал Хейкенстен. Одним из подобных ответных действий он назвал требование фонда разрешить, чтобы ответственность за Нобелевскую премию в области литературы несла другая организация. Какой именно организации может быть поручена эта роль, собеседник агентства не уточнил.

В настоящий момент Шведская академия работает над «восстановлением своего авторитета» после сексуального скандала с участием мужа одного из членов организации. Инцидент вынудил шесть членов организации​, в том числе главу академии профессора Сару Даниус, ее покинуть. Из-за этого в 2018 году вручение Нобелевской премии по литературе было отложено на год. Сам виновник произошедшего — супруг поэта и писателя Катарины Фростенсон, французский фотограф Жан-Клод Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке академии и которого 18 женщин обвинили в домогательствах, все упреки в свой адрес он отвергал.

По информации шведского издания Dagens Nyheter, Арно также раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе и говорил, кто станет новым членом академии.

Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала
Общество

Все это в итоге привело к тому, что Нобелевский фонд признал: кризис в Шведской академии отрицательно сказался на реноме премии. 4 мая он поддержал инициативу академии и отложил на год присуждение награды по литературе в 2018 году. В дальнейшем, как выразили надежду в фонде, «все члены академии осознают: усилия по реформированию организации, а также будущая структура Шведской академии должны характеризоваться большей открытостью».

Сейчас академия, как признал в интервью Reuters Хейкенстен, уже сделала на пути к этому первый позитивный шаг. Организация, по его словам, согласилась переосмыслить свой регламент, указав в нем возможность при необходимости утверждать новых членов и исключать других. Согласно действующему уставу академии, свои должности в организации ее члены занимают в течение всей жизни. Все они избираются тайным голосованием и должны быть одобрены шведским королем.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Нобелевская премия по литературе
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