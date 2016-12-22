В Кремле ответили на слова экс-главы MI6 о влиянии на репутацию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова экс-главы MI6 Ричарда Дирлава о том, что он сожалеет, что способствовал тому, что репутация Владимира Путина «закрепилась» перед его избранием президентом в 2000 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы не знали, что MI6 дает разрешение на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном это не повод для наших комментариев», — сказал он.

Ранее Дирлав рассказал The Times, что сожалеет о «помощи» Владимиру Путину в организации встречи в 2000 году с занимавшим тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэром.

По его словам, в преддверии выборов президента России к нему в Лондоне обратился «старший офицер КГБ». Он попросил организовать встречу Путина и Блэра на премьере оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. По мнению Дирлава, эта встреча способствовала «закреплению» репутации Путина.

Дирлав возглавлял ведомство с 1999 по 2004 год.