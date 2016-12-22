Экс-глава MI6 рассказал о сожалении из-за «помощи» Путину в 2000 году

Перед выборами в России в 2000 году MI6 попросили помочь в организации встречи Путина и Блэра. Возглавлявший тогда разведслужбу Дирлав согласился, но сейчас сожалеет об этом. Встреча, по его мнению, помогла Путину прийти к власти

Владимир Путин и Тони Блэр. 20 ноября 2000 года (Фото: Владимир Родионов и Сергей Величкин / ТАСС)

Бывший глава британской секретной разведывательной службы (MI6) Ричард Дирлав (возглавлял ведомство с 1999 по 2004 год) рассказал о том, что он сожалеет о своей «помощи» Владимиру Путину. По мнению Дирлава, он способствовал тому, что репутация президента России «закрепилась» перед его избранием президентом в 2000 году. Об этом экс-глава MI6​ рассказал на литературном фестивале Cliveden в Великобритании, передает издание The Times.

По словам Дирлава, в преддверии президентских выборов в России в 2000 году к нему в Лондоне обратился «старший офицер КГБ» (КГБ действовал до 1991 года, а после был разделен на ряд других спецслужб. В какой из них работал обратившийся к нему человек, Дирлав не уточнил. — РБК).

Сотрудник спецслужбы, как указал экс-чиновник, попросил его помочь организовать встречу занимавшего на тот момент должность премьер-министра Великобритании Тони Блэра и Владимира Путина (он после ухода в отставку первого президента России Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года занимал должность исполняющего обязанности главы государства). Политики, согласно предложению российской стороны, должны были встретиться на премьере оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

«В Лондоне мы долго обсуждали, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и в итоге решили, что это необычная и уникальная возможность, и приняли приглашение», — рассказал Дирлав. Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что «закрепил» этой встречей «репутацию Путина», бывший глава секретной разведывательной службы заверил, что сейчас он уверен в том, что «сильно сожалеет» об этом.​

«Но имейте в виду, тогда наши отношения с Россией были довольно позитивными», — заметил Дирлав, добавив однако, что впоследствии в них стали «вмешиваться мелочи», которые затем превратились в «большие» проблемы.

«Между нами стоял вопрос о невыдаче [российским властям Бориса] Березовского; у нас здесь, в Великобритании, был чеченский лидер Ахмед Закаев, а также [произошло] убийство [Александра] Литвиненко (бывшего сотрудника КГБ, он умер в Лондоне в 2006 году от отравления изотопом полония-210. Британские власти обвинили в его убийстве предпринимателя, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового. — РБК)», — напомнил Дирлав.

«Отношения, которые были хорошими, может быть, года полтора, через два года внезапно стали затруднительными и очень сложными, поскольку характер путинского режима стал более очевидным», — резюмировал бывший глава MI6.

В 2000 году после выборов в марте Владимир Путин впервые занял пост президента России. По данным ЦИК, за него тогда проголосовали 51,95% россиян (39 585 000 человек).