Назначен новый президент «Сименс» в России

Новым президентом компании «Сименс» в России («дочки» немецкого концерна Siemens) стал Александр Либеров, ранее бывший главным коммерческим директором «Сименса» с 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Либеров займется реализацией новой глобальной стратегии концерна «Видение 2020+» на рынках России, Белоруссии и Центральной Азии. Новый президент будет курировать дальнейшую локализацию производства и проекты по цифровой трансформации промышленности и инфраструктуры в России.

Либеров пришел на смену Дитриху Меллеру, который занимал пост президента «Сименс» в России с 2006 года. До октября 2019 года Мёллер будет заниматься должность вице-президента «Сименса» и консультировать компанию по разным вопросам.

Вместо Либерова новым главным коммерческим директором компании стал Маркус Штер, который ранее отвечал за бухгалтерский учет и контроллинг в компании «Сименс Здравоохранение» в Японии.

Либеров окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Гамбургский университет. Он является кандидатом наук по специальности «Контроллинг маркетинга» и магистром делового администрирования (MBA).