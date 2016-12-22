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Цыбульский стал губернатором Ненецкого автономного округа
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Цыбульский стал губернатором Ненецкого автономного округа
Политика, 11:26
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Цыбульский стал губернатором Ненецкого автономного округа

На второй сессии регионального собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) прошли выборы губернатора региона, главой был избран Александр Цыбульский. Об этом сообщает агентство Nao24.

За кандидатуру Цыбульского проголосовали 12 из 17 депутатов. Андрей Смыченков получил два голоса, Андрей Ружников — один голос.

Церемония вступления Цыбульского в должность состоится днем 1 октября во дворце культуры «Арктика» в Нарьян-Маре.

В сентябре 2017 года Цыбульский стал врио губернатора НАО вместо единоросса Игоря Кошина, который позднее стал замминистра по делам Северного Кавказа.

Цыбульский в 2008–2010 годах был помощником министра регионального развития, с 2010 по 2013 год занимал ряд должностей в Минрегионе, в июне 2013 года стал помощником Алексея Улюкаева, занимавшего тогда пост главы Минэкономразвития, впоследствии Цыбульский стал замминистра. После ареста Улюкаева ушел в отставку в связи с утратой доверия президента.

Теги: Александр Цыбульский , Ненецкий автономный округ , Губернатор
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