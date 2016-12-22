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Рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта обвинили в домогательствах
Политика, 11:44
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Рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта обвинили в домогательствах
Начальник управления Росприроднадзора Наталья Соколова пожаловалась на домогательства со стороны эксперта структуры Минздрава, ранее заявившего о нарушениях нефтяников при утилизации отходов в Сибири
Наталья Соколова (Фото: confspb.ru)

Начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова заявила о домогательствах со стороны Николая Самутина, эксперта Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава.

«Факт неэтичного поведения в мой адрес был дважды, о чем я и доложила руководителю (Росприроднадзора. — РБК) Артему Сидорову служебной запиской, на основании которой специалистами управления госслужбы ведется внутренняя проверка», — заявила она РБК. Ее физическую охрану и безопасность обеспечивают четыре вооруженных сотрудника СОБРа Росгвардии, а МВД России проводит проверки по фактам полученных угроз, сказала Соколова.

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Соколова получала СМС нецензурного содержания и откровенные фотографии, утверждает источник в Росприроднадзоре. «По факту сейчас ведется служебная проверка», — сказал источник РБК.

Николай Самутин (Фото: promecosever.ru)

Николай Самутин обвинения в домогательствах категорически отрицает и говорит, что видел чиновницу «три раза в жизни на совещаниях». Эксперт заявил РБК, что с 3 мая находился в Университетской клинической больнице № 2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, где ему ставили стент в коронарные сосуды, а после операции — до 19 июня — лечился в поликлинике ФСБ на Лубянке. «Это оскорбление профессора и полковника. Что-то серьезное заставило в мое 60-летие Соколову так поступить?! Выписки у меня на руках, сейчас прохожу реабилитацию, дыхание, хождение. Выписки готов представить и медкарту с лечением», — заявил он РБК.

Соколова заявила, что Самутин 4 июня пытался «без приглашения» попасть к ней в служебный кабинет в здании Росприроднадзора в ХМАО, во время выездной проверки по фактам наличия на месторождениях нефтяных компаний в регионе сверхнормативных опасных отходов бурения. «У нас везде стоят видеокамеры», — подчеркнула она. Самутин поездку в ХМАО опровергает. В МВД не смогли прокомментировать ситуацию.

Проверка нефтяников

Николай Самутин из ЦСП в марте рассказывал РБК о о результатах экспертизы центра, отправленных в Росприроднадзор. Центр обнаружил на лицензионных участках «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. Об этом говорилось в письме врио директора этого центра Оксаны Синицыной, направленном 7 февраля руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову. Подлинность письма Самутин, участвовавший в подготовке исследования, подтверждал РБК.

На сайте лаборатории ЦСП говорилось, что Самутин с 1992 по 2008 год служил в ФСБ на Северном Кавказе, в звании полковника военно-медицинской службы. В разговоре с РБК он сказал, что является профессором медицины и заслуженным врачом.
На сайте ЦСП он до сих пор числится в составе диссертационного совета ц​ентра, хотя заявил, что был уволен в мае этого года. Увольнение Самутин связал с письмом руководителю Росприроднадзора с отчетом о результате трехлетних исследований по вопросу превышения количества и класса опасности отходов бурения — буролитовой смеси. А также с просьбой проверить коррупционную составляющую в действиях чиновников Росприроднадзора и аккредитованной им лаборатории ЦЛАТИ.

По приведенной в письме оценке экспертов ЦСП, если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд руб.

В пресс-службе Росприроднадзора РБК заявили что центральный аппарат Росприроднадзора по согласованию с прокуратурой провел внеплановую выездную проверку с 15 мая по 11 июня деятельности по утилизации отходов бурения в ХМАО. Председателем проверочной комиссии была Соколова. «Руководством Росприроднадзора при непосредственном участии сотрудников Росгвардии обеспечены комплексные меры безопасности и охраны инспекторов, принимавших участие в проверках в ХМАО», — отметили в пресс-службе.

Проверка выявила нарушения в том числе в компании «ЭКОС», подрядчика «Роснефти» по утилизации отходов, материалы переданы проверяемой компании, уточнил источник РБК в Росприроднадзоре. Претензии к «ЭКОС» фигурировали в отчете ЦСП — компанию обвиняли в занижении класса опасности отходов бурения и неправильной утилизации. Также в ЦСП просили проверить работу чиновников Росприроднадзора ХМАО на предмет коррупционной составляющей при согласовании класса опасности и количества отходов нефтяников. «Нарушения многочисленны и связаны с игнорированием правил экологической экспертизы, но лицензионные обязательства у компании не нарушены. Мы будем подавать на нарушителей в суд», — добавил источник.

Ранее с жалобами в Росприроднадзор на нарушения при хранении и утилизации отходов на месторождениях нефтяников и в действия их подрядчиков обращался лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь. По его словам, подобные претензии у Росприроднадзора уже были и к компаниям из ЯНАО.

РБК направил запрос в «ЭКОС» с просьбой прокомментировать претензии надзорного ведомства.

Авторы: Владимир Дергачев, Людмила Подобедова.
Теги: Минздрав , Росприроднадзор , харассмент , проверка , Росгвардия
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