МЧС выявило нарушения в сгоревшем мебельном центре в Иркутске

При эксплуатации мебельного гипермаркета в Иркутске, где в ночь на 1 октября произошел пожар, выявили нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудники МЧС провели внеплановую проверку мебельного центра и обнаружили 11 нарушений требований пожарной безопасности. Отмечается, что последняя проверка здания проводилась в 2015 году.

«В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков», — приводятся в сообщении слова главного госинспектора области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.

Он добавил, что за нарушения собственников мебельного гипермаркета также привлекли к административной ответственности. Им предписали устранить нарушения, однако собственники провели независимую оценку пожарного риска. Согласно ее результатам им выдали заключение об отсутствии нарушений.

Пожар в мебельном гипермаркете в Иркутске произошел в ночь на понедельник, 1 октября. Первоначально его площадь составила 4 тыс. кв. м, огонь также охватил крышу здания. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 13 тыс. кв. м, сообщали «РИА Новости». Пожару присвоили высшую степень сложности. Погибших и пострадавших в результате возгорания не было.