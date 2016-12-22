В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет
Общество, 00:01
0
В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет
В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет, говорится в сообщении управления МЧС по Иркутской области.
Возгорание началось в здании по улице Рабочего штаба. Огонь охватил площадь в 4 тыс кв м. и вышел на кровлю. Пожару присвоена высшая степень сложности. В его ликвидации участвуют 37 человек и 12 единиц техники.
О пострадавших не сообщалось. Причины возгорания не называются.
24 сентября в подмосковных Мытищах загорелся склад. Огонь охватил 1 тыс. кв. м. Жертвами пожара стали два человека.