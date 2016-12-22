Минюст США подал иск против властей Калифорнии из-за закона об интернете

Министерство юстиции США подало иск в суд против властей штата Калифорния из-за закона о сетевой нейтральности, согласно которому интернет-провайдерам запрещено блокировать или ограничивать доступ к определенному контенту или приложениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минюсте назвали действия властей штата незаконными, обвинив их в попытке «подорвать дерегулирующий подход федеральных властей» в интернете.

«Законодательное собрание Калифорнии снова приняло в штате радикальный и неправомерный закон, пытаясь помешать политике федеральных властей», — заявил генпрокурор Джефф Сешнс. По его словам, министерству приходится «тратить драгоценное время и ресурсы на подачу иска».

Закон о сетевой нейтральности был принят в феврале 2015 года при администрации президента Барака Обамы. В декабре 2017 года Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) отменила этот закон. В комиссии обосновали это поддержкой «открытости интернета».

Из-за закона, по данным FCC, ряд крупных интернет-провайдеров, таких как Comcast и Verizon, не мог «ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений». Также поставщикам интернет-услуг запретили блокировать сайты или «замедлять доступ к онлайн-контенту».