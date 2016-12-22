При крупном пожаре на складе в Мытищах погибли два человека

Два человека погибли при крупном пожаре на складе в Мытищах, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении МЧС России, поступившем в РБК.

Видео: МЧС России

По данным подмосковного управления МЧС, пожар по адресу: Олимпийский проспект, д.38, к.5, начался еще днем 23 сентября. Возгорание было локализовано в 22:20, открытое горение было ликвидировано в 23:50. Полностью потушить пожар удалось только к 05:34 понедельника. На месте происшествия работали 56 человек и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

В начале июня в Мытищах загорелся торговый павильон, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом сообщали РБК в МЧС России. Тогда загорелась кровля павильона по адресу: улица Коммунистическая, дом 1В. Все посетители были экстренно эвакуированы, в ликвидации пожара участвовали 11 человек и три единицы техники.