Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море
Политика, 01:24
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Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море. Об этом сообщил блог Yörük Işık в Twitter, который отслеживает проходящие через Босфор корабли.
Как отмечается в сообщении, «Николай Фильченков» направился в сирийский город Тартус. В этом населенном пункте находится российский пункт материально-технического обеспечения флота.
«Николай Фильчинков» относится к большим десантным кораблям проекта 1171. Они предназначены для высадки морского десанта на побережье, а также для перевозки войск и грузов. Данные корабли могут транспортировать броневую технику, в том числе и танки.
В августе сообщалось, что «Николай Фильченков», большой десантный корабль «Орск» прошли через Черноморский пролив. Также с ними был сторожевой корабль «Пытливый». По данным наблюдателей, тогда впервые за два года три корабля Военно-морского флота России прошли через Босфор. По данным блога, «Николай Фильченков» вез в Сирию грузовики «Урал» и «КамАЗ», а также машины скорой помощи ГАЗ.