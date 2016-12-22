В Иране около 300 человек отравились запрещенным в стране алкоголем
Общество, 21:36
0
В Иране около 300 человек отравились запрещенным в стране алкоголем
В Иране, где закон запрещает употребление алкоголя, 290 человек отравились спиртным, из них 24 человека скончались. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление главы скорой медицинской помощи Ирана Пира Хосейна Куливанда.
«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — заявил он.
По его словам, отравления алкоголем были зафиксированы в провинциях Хормозган, Хорасан, Альборз, Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад.
Пир Хосейн Куливанд уточнил, что в настоящее время в больнице медицинская помощь оказывается 217 пострадавшим, из них 15 человек находятся в отделении интенсивной терапии.