В Малайзии 19 человек умерли из-за отравления алкоголем

В Малайзии не менее 19 человек умерли из-за отравления алкоголем. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает телеканал Channel News Asia.

Еще 14 пострадавших находятся в критическом состоянии, девять остаются под наблюдением врачей, а девять человек были выписаны.

По факту произошедшего задержаны девять человек в Куала-Лумпуре и долине Келанг. Начальник полиции малайзийского штата Селангор Мазлан Мансор сообщил, что большинство подозреваемых — управляющие продуктовых магазинов и их сотрудники. По его словам, в ходе рейдов по магазинам было изъято более 1 тыс. бутылок виски и 1,7 тыс. банок пива.

«После того как в СМИ появились новости об отравлении алкоголем, сразу несколько продуктовых магазинов закрылись, вероятно, потому, что они не хотят быть привлеченными к ответственности или хотели избавиться от алкогольных напитков, за которые их могли бы привлечь», — сообщил он.

Министерство здравоохранения изучает состав изъятого алкоголя. Генеральный директор службы здравоохранения Нур Хишам Абдулла допустил, что причиной смертей стал метанол, однако призвал дождаться результатов исследования.

Об отравлении стало известно 18 сентября. Начальник полиции Селангора сообщил, что жертвами стали малайзийцы, непальцы и граждане Бангладеша. По его словам, первая жертва отравления — фабричный рабочий — умер вечером 17 сентября. Сообщалось, что пострадавшие употребляли виски и пиво.