КНДР обвинила США в отсутствии ответных шагов на принятые Пхеньяном меры

КНДР не видит ответных шагов со стороны США на принятые Пхеньяном меры по достижению мира на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на Генеральной ассамблее ООН, передает «РИА Новости».

«Вместе того чтобы разделять озабоченность по поводу отсутствия мирного режима на Корейском полуострове, США настаивают на том, чтобы мы сначала осуществили денуклеаризацию, увеличивая давление с помощью санкций», — добавил глава МИД КНДР.

Ли Ен Хо отметил, что Северная Корея в свою очередь​ твердо намерена реализовать соглашение, достигнутое с США на саммите в Сингапуре в июне. По его словам, выполнение этих договоренностей обеими странами обеспечит полную «полную денуклеаризацию Корейского полуострова».

Тем не менее, глава МИД КНДР уточнил, что денуклеаризация должна проводиться поэтапно, по «принципу пошаговых мер», и изначально страны должны поставить в приоритет выстраивание доверительных отношений.

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