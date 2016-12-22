Россельхознадзор вернул в Китай около 20 т токсичного арахиса

Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области вернул обратно поступившую из Китая партию арахиса, которая содержала опасное для здоровья человека токсичное вещество — кадмий. Всего на территорию России поступило 19 т ядовитого арахиса, сообщается на сайте ведомства.
О данном нарушении стало известно после того, как сотрудники Россельхознадзора провели лабораторные испытания проб из партии арахиса, поступившей в Приморский край 12 сентября.
«Специалистами было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», — говорится в сообщении.
После выявления нарушений ведомство проинформировало таможенные органы, и 28 сентября вся партия орехов была отправлена в страну-экспортер.
Согласно данным Россельхознадзора, кадмий опасен для человека тем, что он является кумулятивным ядом, поскольку способен накапливаться в организме до опасного количества, а также он канцерогенен. По предположению специалистов, превышение допустимого количества кадмия в арахисе можно объяснить чрезмерным использованием фосфатных удобрений при его выращивании.
В 2015 году Россельхознадзор запретил ввоз арахиса из Америки из-за превышения содержания в орехах тяжелого металла кадмия.