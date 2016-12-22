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Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд
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Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд
Экономика, 14:46
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Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев доказал несправедливость требования о выплате России $3 млрд, так как бывший глава государства Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Порошенко, Киев на определенное время защитил себя от требования России вернуть средства. Он заявил, что Янукович «положил, причем под камерами, эти средства кэшем (наличными. — РБК) в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом». 

Зацепилась за аргумент: как Украина продолжила суд с Россией на $3 млрд
Экономика

14 сентября Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов. Москва заявила, что обратится в вышестоящую инстанцию. Россия требовала взыскать $3,075 млрд и проценты по кредиту, предоставленному Киеву. Россия приобрела еврооблигации, размещенные на Ирландской бирже под 5% годовых на средства из Фонда национального благосостояния.

В 2015 году Порошенко назвал российский кредит «взяткой» Януковичу за отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Теги: Виктор Янукович , Петр Порошенко , евробонды
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