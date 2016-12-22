ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 65,12 EUR Нал. 76,95 75,58 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6515,20 -260,40 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Бывший журналист ЦУРа объяснил свой отъезд из России
Лента новостей
Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 09:32, РБК и Mastercard Пекин отчитался о росте на 52% прибыли китайских компаний за рубежом 09:24, Экономика Что изменится в российском законодательстве в октябре 09:16, Общество Крым не спас: почему  полуостров  не стал индульгенцией  для  банков 09:10, Финансы Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48 09:05, Общество Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии 08:44, Общество Daily Beast рассказал о «новом оружии» российских хакеров 08:14, Технологии и медиа Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK Рынок электромобилей в России вырос на 72% в 2018 году 07:34, Технологии и медиа ОНФ потребовал проверить власти Республики Алтай на коррупцию 07:02, Политика Защита Синуэ заявила о «втором круге» тяжбы с Киркоровым о плагиате 06:46, Общество США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН 06:43, Политика В Южной Корее задержали попавшее под санкции США судно «Севастополь» 06:15, Политика В США два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета 05:52, Общество В Японии 120 тыс. домов остались без света из-за тайфуна «Трами» 05:26, Общество Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек 04:49, Общество Британия отчиталась о «величайшем моменте в военной истории» страны 04:22, Политика «Вертолеты России» завершат модернизацию вертолета Ми-171Ш в 2020 году 04:16, Технологии и медиа Помпео решил закрыть консульство США в иракском городе Басра 03:34, Политика Умер основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин 02:59, Общество Лавров рассказал о поступившем Путину приглашении посетить США 02:53, Политика Прокуратура Нью-Йорка потребует смертной казни для террориста 02:22, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 01:49, РБК и Мираторг Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости 01:47, Технологии и медиа Палестина подала иск против США в Международный суд ООН 01:30, Политика Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании 01:11, Общество Лавров ответил шуткой на вопрос о переманивании фермеров из ЮАР 00:50, Политика Основатель CNN признался в борьбе с деменцией 00:21, Общество
Бывший журналист ЦУРа объяснил свой отъезд из России
Общество, 09:54
0
Бывший журналист ЦУРа объяснил свой отъезд из России

Бывший журналист «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Сергей Канев в разговоре с РБК сообщил, что находится в отпуске в одной из прибалтийских стран.

«Я пока в отпуске, а там видно будет. Я отдыхаю в одной из Балтийских стран», — сообщил он. Канев отказался конкретизировать место отдыха, отметив, что это «нежелательно».

«Там целая куча дела таких, моих расследований, которые вызвали злобу определенных высокопоставленных лиц. Это не только расследование о Баширове и Петрове», — заявил он на вопрос РБК опасается ли он уголовного преследования.

Один из бывших сотрудников ЦУР подтвердил РБК отъезд Канева. 

Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа и принял отставку главреда
Политика

Ранее «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и двоих бывших сотрудников ЦУРа писал, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию. По словам источников, он узнал, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента России Владимира Путина. 28 сентября Ходорковский рассказал «Дождю», что один из бывших журналистов ЦУРа попал в «в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства», из-за чего его пришлось вывозить из страны.

Теги: Михаил Ходорковский , журналист
Главное
Лжегенерал получил 2 года колонии за мошенничество с квартирой Микояна Общество
Материалы по теме
Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа и принял отставку главреда Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter