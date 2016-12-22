Бывший журналист ЦУРа объяснил свой отъезд из России

Бывший журналист «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Сергей Канев в разговоре с РБК сообщил, что находится в отпуске в одной из прибалтийских стран.

«Я пока в отпуске, а там видно будет. Я отдыхаю в одной из Балтийских стран», — сообщил он. Канев отказался конкретизировать место отдыха, отметив, что это «нежелательно».

«Там целая куча дела таких, моих расследований, которые вызвали злобу определенных высокопоставленных лиц. Это не только расследование о Баширове и Петрове», — заявил он на вопрос РБК опасается ли он уголовного преследования.

Один из бывших сотрудников ЦУР подтвердил РБК отъезд Канева.

Ранее «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и двоих бывших сотрудников ЦУРа писал, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию. По словам источников, он узнал, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента России Владимира Путина. 28 сентября Ходорковский рассказал «Дождю», что один из бывших журналистов ЦУРа попал в «в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства», из-за чего его пришлось вывозить из страны.