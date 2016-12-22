Глава Renault в России назвал препятствие для развития электромобилей

Высокая стоимость и минимальный спрос, а не отсутствие инфраструктуры и климат тормозят развитие электромобилей в России, считает глава «Рено Россия» Андрей Панков. За 2017 год в стране было продано всего 95 электрокаров

Андрей Панков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Основным препятствием развития рынка электромобилей в России является минимальный спрос, который ограничивает высокая стоимость машин, а не отсутствие инфраструктуры, считает генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире: за 2017 год было продано 91 тыс. машин. У основного конкурента, Tesla, — 100 тыс. электромобилей. Мировые продажи электрокаров составили 1,2 млн шт. В России за 2017 год было продано всего 95 машин (+28%).

Все представленные электромобили импортируются в Россию, а не производятся здесь, что оказывает гигантское влияние на цену, объясняет Панков. По его словам, сейчас нет никаких экономических предпосылок для покупки машин частными клиентами, поэтому не стоит ждать, что спрос на них начнет внезапно расти в ближайшее время.

В сентябре 2017 года в ЕАЭС закончился период льготных ставок на ввоз электромобилей, который длился чуть больше года. В марте Минпромторг выступил против дальнейшего обнуления ввозных пошлин, «поскольку это негативно скажется на развитии их производства в России».

Сейчас, по данным сайтов дилеров, электромобиль Renault Twizy можно купить за 1,3 млн руб., Mitsubishi i-MIEV — 2,9 млн руб., Tesla Model X — 14 млн руб.

«Нет никаких проблем, чтобы создать оперативно необходимую инфраструктуру под электротранспорт, но нет смысла в ее развитии при отсутствии спроса на электромобили», — заключает Панков, уточняя, что дополнительным импульсом распространения электрокаров может стать каршеринг.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов соглашается с Панковым, что на потребительский спрос на электрокары больше всего влияет их стоимость, которая, в свою очередь, зависит от курсов иностранной валюты. По его словам, для стимулирования развития этого сегмента необходима господдержка, в частности субсидии и различные льготы. «Электромобили остаются нишевым продуктом в России, сегодня позволить их купить себе может не каждый, поэтому без господдержки они вряд ли станут массовым явлением», — добавил эксперт.

В мае правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года, в рамках которой заложен рост доли электротранспорта в общем объеме продаж до 5% (меньше 1% в 2017 году). В качестве мер стимулирования спроса на электротранспорт предлагаются налоговые льготы, бесплатное использование инфраструктуры (платные дороги, зарядные станции, парковки).