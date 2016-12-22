В Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за тайфуна «Трами»

Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна «Трами», стихийному бедствию присвоили номер 24. Об этом сообщает NHK.

В настоящий момент тайфун, который японские метеорологи называют «очень сильным», приближается к японскому острову Окинава. Он обрушится на запад Японии, в частности на город Амами в префектуре Кагосима 30 сентября. Ожидаются сильные дожди и шторм, прогнозируются осадки в 80 мм, сейчас скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 м/с.

В начале сентября на Японию обрушился тайфун «Джеби», японские метеорологи называли его самым мощным с 1993 года. Жертвами тайфуна стали 11 человек, еще 400 пострадали.