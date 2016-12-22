КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы

Россия вслед за ЗРК С-300 может поставить в Сирию новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что С-300 будут направлены вместе с современными комплексами радиоэлектронной борьбы. «Мы предполагаем, что туда будут поставлены комплексы РЭБ, которые будут заниматься противодействием радиолокационной разведке — это стандартная «Красуха-4», только она уже будет доработана и программно, и интеллектуально для этого региона», — сказал Михеев.

Он добавил, что в Сирию также может быть направлена система подавления средств спутниковой навигации «Житель».

Серия комплексов РЭБ для подавления спутников, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и РЛС противника разрабатывалась с начала 1990-х годов. «Красуха-2» использовала аналоговое оборудование и создавалась на базе четырехосного тягача БАЗ-6910-022, «Красуха-4» — цифровое и на базе четырехосного «КамАЗа». Первый вариант поступил в российскую армию в 2012 году, в следующем году — «Красуха-4». С 2015 года последние комплексы использовались для прикрытия авиабазы Хмеймим в Сирии. Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150–300 км​.

Решение о поставке комплекса С-300 армии Сирии было принято через неделю после того, как средства ПВО страны по ошибке сбили российский военный самолет Ил-20. Это произошло во время налета израильской авиации на военные объекты Дамаска. Минобороны России обвинило Израиль в том, что он «подставил» российский самолет под удар сирийцев. В то же время президент Владимир Путин назвал инцидент «цепью случайностей», хотя и пообещал предпринять шаги по усилению безопасности российских военных в Сирии.