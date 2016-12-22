ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 64,84 EUR Нал. 77,04 75,36 USD Бирж. 65,43 -0,19 EUR Бирж. 75,95 -0,42 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6666,00 +162,50 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26465,43 +0,08% Nasdaq 8041,95 -0,01%
КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы
Лента новостей
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей 20:02, Спорт «Роснефть» урегулировала спор по «Сахалину-1» на 89 млрд руб. 19:45, Бизнес В Ингушетии упала запущенная на учениях в Северной Осетии ракета 19:41, Общество Нефть Brent поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года 19:25, Экономика КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы 19:18, Политика Совместное предприятие «Ростеха» и Renault выкупило 13,1% акций АвтоВАЗа 19:07, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 19:07, РБК и Canon Против премьера Хорватии начато расследование по «делу Agrokor» 18:58, Бизнес Haaretz привела израильскую версию хронологии событий при гибели Ил-20 18:49, Политика Миллиардер Жао Донг: сейчас идеальное время для вложений в криптовалюты 18:36, Крипто ЦБ назвал признаки сомнительных операций для блокировки 18:36, Финансы Курс евро опустился ниже 76 руб. 18:28, Финансы Мединский рассказал о спорах с МИДом из-за визового режима 18:17, Бизнес СК передал в суд дело производителей «Боярышника» из Иркутска 18:03, Общество Если ремонт запрещен: как обновить интерьер съемной квартиры 17:56, Недвижимость Банки начали повышать ставки по ипотеке: что будет с ценами на жилье 17:52, Недвижимость В Петербурге сотрудника ГИБДД осудили за отдых в Тунисе по паспорту брата 17:46, Общество Землетрясение в Индонезии вызвало цунами 17:41, Общество Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб 17:33, Бизнес Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:33, РБК и Элитная недвижимость Чемпионат России по футболу. «Оренбург» — ЦСКА. Онлайн 17:30, Спорт Что такое Eternal token: цена токена выросла в девять раз за три дня 17:18, Крипто Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн руб. 17:16, Финансы Инфляционные ожидания россиян превысили 10% впервые с лета 2017 года 17:12, Финансы ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга «Единой России» на фоне выборов 17:04, Общество В Госдуме обсудят идею оплачивать представительские расходы депутатов 17:03, Общество В Белгородской области заключенные сделали подкоп для побега из колонии 16:44, Общество В Дании закрыли мост из сериала «Мост» и отменили паромы в две страны 16:31, Общество
КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы
Война в Сирии, 19:18
0
КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы

Россия вслед за ЗРК С-300 может поставить в Сирию новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что С-300 будут направлены вместе с современными комплексами радиоэлектронной борьбы. «Мы предполагаем, что туда будут поставлены комплексы РЭБ, которые будут заниматься противодействием радиолокационной разведке — это стандартная «Красуха-4», только она уже будет доработана и программно, и интеллектуально для этого региона», — сказал Михеев.

Он добавил, что в Сирию также может быть направлена система подавления средств спутниковой навигации «Житель».

«Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию
Политика

Серия комплексов РЭБ для подавления спутников, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и РЛС противника разрабатывалась с начала 1990-х годов. «Красуха-2» использовала аналоговое оборудование и создавалась на базе четырехосного тягача БАЗ-6910-022, «Красуха-4» — цифровое и на базе четырехосного «КамАЗа». Первый вариант поступил в российскую армию в 2012 году, в следующем году — «Красуха-4». С 2015 года последние комплексы использовались для прикрытия авиабазы Хмеймим в Сирии. Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150–300 км​.

Политические комплексы: как С-300 повлияют на расклад сил в Сирии
Мнение

Решение о поставке комплекса С-300 армии Сирии было принято через неделю после того, как средства ПВО страны по ошибке сбили российский военный самолет Ил-20. Это произошло во время налета израильской авиации на военные объекты Дамаска. Минобороны России обвинило Израиль в том, что он «подставил» российский самолет под удар сирийцев. В то же время президент Владимир Путин назвал инцидент «цепью случайностей», хотя и пообещал предпринять шаги по усилению безопасности российских военных в Сирии.

Теги: РЭБ , ЗРК С-300 , Сирия
Главное
«Роснефть» урегулировала спор по «Сахалину-1» на 89 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
МИД Сирии назвал главную цель поставок российских С-300 Дамаску Политика
МИД назвал лукавыми заявления США по поставкам С-300 в Сирию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter