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Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»
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Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»
Технологии и медиа, 15:49
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Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»

У части абонентов мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с выходом в интернет и звонками. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 46% пожаловавшихся пользователей «МегаФона» столкнулись с неполадками мобильной связи, 40% — мобильного интернета, 13% — проводной связи. Проблемы зафиксировали в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах и на Урале.

В пресс-службе «МегаФона» РБК заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме.

В прошлый раз временный сбой у абонентов «МегаФона» при звонках и выходе в интернет наблюдался 11 сентября.
 

Теги: «МегаФон» , сбой
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