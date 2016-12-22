Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»

У части абонентов мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с выходом в интернет и звонками. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 46% пожаловавшихся пользователей «МегаФона» столкнулись с неполадками мобильной связи, 40% — мобильного интернета, 13% — проводной связи. Проблемы зафиксировали в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах и на Урале.

В пресс-службе «МегаФона» РБК заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме.

В прошлый раз временный сбой у абонентов «МегаФона» при звонках и выходе в интернет наблюдался 11 сентября.

