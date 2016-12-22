Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»
Технологии и медиа, 15:49
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Пользователи сообщили о проблемах в работе «МегаФона»
У части абонентов мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с выходом в интернет и звонками. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, 46% пожаловавшихся пользователей «МегаФона» столкнулись с неполадками мобильной связи, 40% — мобильного интернета, 13% — проводной связи. Проблемы зафиксировали в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах и на Урале.
В пресс-службе «МегаФона» РБК заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме.
В прошлый раз временный сбой у абонентов «МегаФона» при звонках и выходе в интернет наблюдался 11 сентября.