В «МегаФоне» рассказали о временном сбое

Во вторник, 11 сентября, у части абонентов мобильного оператора «МегаФон» могли возникнуть неполадки с выходом в интернет и звонками, в настоящее время они устранены, сообщили РБК в пресс-службе «МегаФона».

«Некоторые абоненты «МегаФона» сегодня могли испытывать временные трудности при голосовых соединениях и при выходе в интернет. Технические специалисты «МегаФона» провели необходимые работы и сейчас доступность сервисов полностью восстановлена. Компания приносит извинения за доставленные неудобства», — рассказали в компании.

Ранее на неполадки в работе оператора пожаловались его абоненты. По данным портала Downdetector, пик жалоб пришелся на промежуток между 15:00 и 18:00 мск, за этот период о проблемах в работе «МегаФона» сообщили более 300 абонентов.

Неполадки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. При этом 44% жалоб касались мобильной связи, еще у 31% абонентов наблюдались проблемы с мобильным интернетом, а 23% подавших жалобы заявили о сбое в работе всех сервисов.