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ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга «Единой России» на фоне выборов
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ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга «Единой России» на фоне выборов
Вторые туры — 2018, 17:04
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ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга «Единой России» на фоне выборов

Рейтинг доверия партии «Единая Россия» за месяц снизился с 36,3% (до начала избирательной компании перед выборами 9 сентября) до 35,5%, говорится в докладе Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), который есть у РБК.

В то же время, партия власти к концу сентября осталась лидером по доверию среди респондентов. Второе место заняла КПРФ, рейтинг которой вырос с 14,7% до 17,5%. Тройку замкнула ЛДПР, показавшая снижение с 11,3% до 11,2%. «Справедливая Россия», также продемонстрировала потерю доверия респондентов: с 6,2% до 5,6%. 

К единому дню голосования 9 сентября рейтинг «Единой России» составлял 35,3% (снижение на 1 п.п.), КПРФ — 16,2% (рост на 1,5 п.п.), ЛДПР — 11,2% (снижение на 0,1 п.п.), а «Справедливой России» — 6,7% (рост на 0,5 п.п). 

На выборах губернаторов трех регионов (Владимирская область, Хабаровский край и Хакасия) кандидаты от «Единой России» не смогли набрать больше половины голосов и победить в первом туре. Результаты второго тура в Приморском крае были отменены ЦИК из-за нарушений.

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Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 37,2% в конце сентября (37,5% в начале месяца) . В тройку лидеров по доверию среди политиков, как и месяц назад, вошли глава Минобороны Сергей Шойгу (рост с 14,7% до 16,1%) и министр иностранных дел Сергей Лавров. Четвертое место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, доверие к которому уменьшилось (с 9,8% до 9,5%). Пятерку замкнул председатель правительства Дмитрий Медведев, ему доверяют 7,3% респондентов. В то же время в рейтинге недоверия политикам Медведев занял второе место после Жириновского: 27% и 28,6% соответственно.

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Теги: ВЦИОМ , Владимир Путин , Дмитрий Медведев , «Единая Россия» , рейтинг доверия
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