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Ryanair отменила 250 рейсов из-за забастовки сотрудников
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Ryanair отменила 250 рейсов из-за забастовки сотрудников
Общество, 14:22
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Ryanair отменила 250 рейсов из-за забастовки сотрудников

Сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair начали забастовку в шести странах, что привело к отмене 250 рейсов, сообщает Independent.

По подсчетам издания в забастовке участвуют около 2 тыс. сотрудников. В основном это бортпроводники, работающие в Испании, Германии, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Италии, также к забастовке присоединились немецкие и голландские пилоты.

Причиной забастовки стало недовольство сотрудников трудовыми условиями и размером зарплаты. Как отмечает Reuters, забастовка затронула 40 тыс. клиентов Ryanair. Накануне Ryanair анонсировала отмену менее 100 рейсов из-за забастовки, не уточнив их точного числа. В результате в пятницу, 28 сентября, авиакомпания выполнила только 90% запланированных полетов.

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Общество

Последняя забастовка пилотов Ryanair прошла в августе, тогда отменили 124 рейса. Также сотрудники компании проводили акции протеста в конце июле, тогда их действия затронули 100 тыс. пассажиров. В 2017 году Ryanair признал право своих работников на участие в профсоюзах. После этого они стали координировать забастовки в разных странах.

Теги: Ryanair , забастовка
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