Пилоты лоукостера Ryanair объявили о забастовке в трех странах ЕС

В Бельгии, Ирландии и Швеции пилоты лоукостера Ryanair объявили об однодневной забастовке 10 августа. Об этом заявили в шведском профсоюзе летчиков гражданской авиации, сообщает The Local.

Пилоты решили прервать работу, требуя улучшения условий труда. Из-за забастовки отменено уже 124 авиарейса, 22 из которых должны были вылететь из Швеции. Лоукостер обещает возместить часть расходов пассажирам, чьи рейсы были отменены, однако размер компенсации зависит от даты бронирования и дальности полета.

Компания ежедневно сообщает об отменах и задержках рейсов по всей Европе «из-за недостатка персонала».

В конце июля забастовку провели около 4 тыс. бортпроводников лоукостера в Испании, Португалии, Бельгии и Италии, что привело к отмене сотен рейсов. Всего с июля забастовки сотрудников Ryanair затронули около 100 тыс. пассажиров.

Борьба сотрудников лоукостера с руководством уже увенчалась первым успехом — в декабре 2017 года Ryanair признал право на профсоюзы для своих работников. Теперь они координируют забастовки.

Авиакомпания Ryanair, согласно данным на официальном сайте перевозчика, совершает перелеты в несколько десятков стран. В Россию самолеты компании не летают, так как ее руководству не удалось заключить соглашение с властями из-за большого количества бюрократических процедур.