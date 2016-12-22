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«Нафтогаз» нашел консультанта для создания оператора газопроводов
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«Нафтогаз» нашел консультанта для создания оператора газопроводов
Бизнес, 13:07
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«Нафтогаз» нашел консультанта для создания оператора газопроводов

«Нафтогаз» привлечет в качестве консультанта консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения процесса отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) в отдельную структуру. Сообщение об этом размещено на сайте «Нафтогаза».

«PWC начнет работу немедленно. Наблюдательный совет и руководство НАК «Нафтогаз Украины» нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом», — говорится в сообщении компании.

Закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС, был принят в 2014 году. Документ предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

В рамках реформы должна была создана компания «Магистральные газопроводы Украины», которой предполагается передать от «Нафтогаза» управление ГТС, а также компания «Подземные хранилища Украины». Поиск партнера Киев начал в декабре 2017 года, создав для этого ​специальную рабочую группу.

Теги: газопроводы , PwC , Нафтогаз
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