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Минтранс сменит куратора автомобильных дорог
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Минтранс сменит куратора автомобильных дорог
Бизнес, 17:02
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Минтранс сменит куратора автомобильных дорог
Заместитель министра транспорта, курирующий автодороги, Николай Асаул в ближайшее время может покинуть должность. Занять пост может глава Росавтодора Роман Старовойт
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заместитель министра транспорта Николай Асаул в ближайшее время покинет свой пост, сказали РБК два источника, близких к Минтрансу. На его место рассматривается глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор), подведомственного Минтрансу, Роман Старовойт, говорит один источник. «Это один из рассматриваемых вариантов», — добавляет другой собеседник, не уточнив, какие еще кандидатуры рассматриваются. Если Старовойт займет пост замминистра, Росавтодор может возглавить Андрей Костюк — заместитель Старовойта в федеральном агентстве, рассказал один из источников РБК.

Представитель Минтранса не стал комментировать кадровые вопросы. Связаться с Асаулом оперативно не удалось.

Старовойт был одним из непосредственных кураторов строительства Крымского моста. Он 28 февраля 2016 года подписывал разрешение на строительство моста, а 3 мая 2018 года он подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Когда президент Владимир Путин 15 мая запускал движение по мосту, Старовойт также принимал участие. «За конструкции подходов и мостового сооружения мы полностью уверены. Проведены все необходимые приемочные работы», — говорил глава Росавтодора.

Через несколько дней после запуска моста Путин назначил новым министром транспорта Евгения Дитриха, вместо Максима Соколова.

После назначения Дитриха Минтранс покинул заместитель министра, курирующий водный транспорт и порты, Виктор Олерский. 21 августа российские информагентства со ссылкой на источники сообщили, что в отставку в ближайшее время может уйти замминистра Алан Лушников, который курирует железнодорожную отрасль. Но в Минтрансе заявляли, что Лушников не писал заявление об уходе.

Авторы: Василий Маринин, Петр Канаев.
Теги: Минтранс
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