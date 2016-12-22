Boeing выиграла контракт на создание учебных самолетов для ВВС США

Американская авиакомпания Boeing выиграла контракт на создание новых учебных самолетов для Военно-воздушных сил США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских ВВС.

Совместно со шведской Saab AB, компания построит 351 самолет и 46 авиасимуляторов. Стоимость контракта составила $9,2 млрд. В ВВС США рассчитывают, что первые самолеты поступят в 2023 году, а полностью их поставки завершатся к 2034 году.

В конкурсе Boeing обошла компанию Lockheed Martin, которая предложила ВВС модифицированную версию своего учебного самолета T-50, разработанную вместе с Korea Aerospace Industries Ltd.

На фоне получения контракта акции Boeing выросли на 0,6% и достигли цены в $367,3 за штуку, в то время как стоимость ценных бумаг Korea Aerospace Industries Ltd упала на 29,8%, до 35,1 тыс. южнокорейских вон ($31,62).

Как подчеркивает Reuters, сейчас ВВС США используют учебные самолеты T-38, которым около 50 лет. По данным аналитиков, для их замены могут купить до 600 новых воздушных судов.