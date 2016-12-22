Boeing поставит ВВС США вертолеты для охраны баллистических ракет

Американская компания Boeing получила контракт на поставку вертолетов для Военно-воздушных сил США, которые будут заниматься охраной пусковых площадок межконтинентальных баллистических ракет, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

Всего в рамках контракта Boeing должна будет поставить 84 вертолета MH-139 для охраны ядерных объектов в штатах Северная Дакота, Монтана и Вайоминг. Первое воздушное судно компания должна передать в 2021 году, а последняя поставка намечена на 2031 год.

Как отмечает агентство, общая сумма контракта составит $2,38 млрд, филиал Boeing в Чикаго уже получил $375 млн для постройки первых четырех вертолетов. В конкурсе Boeing удалось обойти Lockheed Martin и Sierra Nevada.

Пресс-секретарь ВВС США Хизер Уилсон подчеркнула, что изначально данный контракт оценивался в $4,1 млрд, но из-за «сильного конкурса» его стоимость упала на $1,7 млрд.

В конце августа Boeing заключила соглашение на $805 млн о поставке четырех дронов для дозаправки самолетов с авианосцев Военно-морских сил США. По данным газеты The Wall Street Journal, в будущем, военные планируют заказать еще 72 таких беспилотника, общая стоимость которых составит около $13 млрд.