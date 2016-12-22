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В кабмине ответили на сообщения об изменении формулы расчета пенсий
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В кабмине ответили на сообщения об изменении формулы расчета пенсий
Пенсионная реформа, 13:04
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В кабмине ответили на сообщения об изменении формулы расчета пенсий

Одобренный кабмином проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не затрагивает тему изменения системы расчета страховых пенсий, он касается нового порядка индексации. Об этом РБК сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство», — пояснили в секретариате.

Газета «Ведомости» ранее 28 сентября со ссылкой на двух федеральных чиновников и эксперта, участвовавшего в обсуждении вопроса в правительстве, сообщила, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. По словам источников, именно так следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в ОНДП. Один из источников газеты рассказал, что речь идет об отмене балльной системы, но два других утверждают, что совещаний об отмене балльной формулы не проводилось.

В середине июля Голикова говорила, что власти собираются отказаться от балльной пенсионной системы, действующей с 2015 года. По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Балльная пенсионная система была установлена в России в 2015 году для оптимизации расходов. В соответствии с ней, каждый год трудовой деятельности оценивается в баллах, которые на момент выхода на пенсию суммируются и умножаются на стоимость балла, которая устанавливается ежегодно. В 2018 году стоимость одного балла составляет 81,5 руб. К баллам прибавляется фиксированная выплата, которую государство устанавливает к страховой пенсии.

Теги: Правительство , страховые пенсии
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