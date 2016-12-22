Суд отклонил иск Навального об отказе в выдаче загранпаспорта

Люблинский суд Москвы отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к отделу по вопросам миграции ОМВД России по району Марьино по поводу выдачи загранпаспорта. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Она пояснила, что адвокат Навального Вадим Кобзев в административном иске попросил признать незаконным решение об отказе в выдаче Навальному загранпаспорта.

4 мая 2017 года Навальный рассказал, что получил загранпаспорт. Благодаря этому он смог обследоваться в одной из европейских клиник, после того как ему плеснули в лицо зеленкой и он получил ожог глаза. Позднее он заявил, что для получения документа написал письмо главе администрации президента Антону Вайно. Ему посоветовал это сделать глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. После этого Навальный обратился в МФЦ и ему выдали загранпаспорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг содействие Кремля Навальному.

В мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить Навальному €2 тыс. за отказ выдать ему загранпаспорт летом 2015 года. Суд постановил, что таким образом было нарушено право Навального на свободу передвижений.