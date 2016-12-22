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В США два пилота погибли при неудачной посадке реактивного самолета
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В США два пилота погибли при неудачной посадке реактивного самолета
Общество, 05:44
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В США два пилота погибли при неудачной посадке реактивного самолета

Реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку в аэропорту города Гринвилл в штате Южная Каролина, погибли два пилота. Об этом сообщает Fox News.

После посадки самолет по неустановленным причинам не смог остановиться, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и практически развалился на две части. Выжить удалось супружеской паре, их доставили в больницу в критическом состоянии.

После крушения произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. Начальник полиции Гринвилла Кен Миллер попросил водителей не ездить по этой дороге, на месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт.

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Самолет Dassault Falcon 50 производился с 1979 по 2008 годы, он рассчитан на дальние перелеты и может пересечь Атлантику. Экипаж — два пилота, вместимость — 9 пассажиров, длина — 18,5 м., размах крыльев — 18,8 м. Максимальная скорость — 915 км/ч.

Теги: Самолет , авиакрушение , жертвы
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