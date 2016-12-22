Главы МИД в ООН призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии

Министры иностранных дел Великобритании, США, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали как можно быстрее решить конфликт в Сирии дипломатическим путем. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД на сайте правительства Великобритании.

Как отмечают министры, сирийский конфликт затянулся на протяжении семи лет «за счет сотен тысяч погибших и миллионов людей, насильственно перемещенных как внутри Сирии, так и за ее пределами».

«Военного решения конфликта нет и нет альтернативы политическому решению. Те, кто ищет военного решения, смогут добиться успеха только в повышении риска эскалации и ухудшении кризиса в регионе и за его пределами», — подчеркивается в заявлении.

Главы МИД призвали ООН и офис спецпосланника генсека организации по Сирии Стаффана де Мистуру в ближайшее время созвать Конституционный комитет, который начнет работу по разработке новой сирийской Конституции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в Совет Безопасности ООН до конца октября.

В начале сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился не выводить американских военных из Сирии до конца 2018 года и продолжать дипломатическое давление на Дамаск. Об этом сообщали источники газеты The Washington Post. В Сирии находятся около 2,2 тыс. военнослужащих США. Еще в апреле Трамп заявлял, что намерен вывести войска из Сирии «настолько быстро, насколько это возможно», но по словам источников газеты, армия останется на сирийской территории до установления в стране стабильного и мирного правительства.