Полиция Нидерландов задержала семерых подозреваемых в подготовке теракта

Нидерландские полицейские задержали семерых человек, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает издание NL Times.

По данным полиции, подозреваемые планировали взорвать несколько бомб во время одного из массовых мероприятий, а затем расстрелять людей из огнестрельного оружия. В планы подозреваемых также входила детонация начиненного взрывчаткой автомобиля. Полицейские отмечали, что подозреваемые приобрели автоматы Калашникова, пистолеты, комплектующие для самодельных бомб и ручные гранаты.

Задержания прошли в городах Арнем в провинции Гелдерланд на востоке страны и Веерт в провинции Лимбург на западе Нидерландов, у пятерых из задержанных изъяли оружие. Трое из арестованных являются выходцами из Арнема, еще двое проживали в Роттердаме, один человек был выходцем из города Хуассен, еще один — из Влаардингена, их возраст — от 21 до 34 лет.

Один из жителей Арнема и два других подозреваемых, по данным полиции, ранее были осуждены за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).​