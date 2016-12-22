Глава ФСБ рассказал о предотвращенном благодаря Турции теракте

ФСБ смогла предотвратить террористическую атаку во время новогодних праздников благодаря информации, полученной от турецких партнеров. Об этом на ​Московской конференции по международной безопасности заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает корреспондент РБК.

Бортников напомнил о предотвращенном благодаря поддержке США теракте, которые экстремисты собирались устроить в Санкт-Петербурге. «В это же время удалось предотвратить еще одну атаку, благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — добавил он.

По словам главы ФСБ, поведение и США, предупредивших о готовящемся теракте, несмотря на ухудшение международных отношений, и Турции — примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

В феврале стало известно о задержании в Санкт-Петербурге выходца из одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в подготовке теракта на транспорте и в местах массового скопления людей.