Глава ФСБ рассказал о предотвращенном благодаря Турции теракте

ФСБ смогла предотвратить террористическую атаку во время новогодних праздников благодаря информации, полученной от турецких партнеров. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает корреспондент РБК.
Бортников напомнил о предотвращенном благодаря поддержке США теракте, которые экстремисты собирались устроить в Санкт-Петербурге. «В это же время удалось предотвратить еще одну атаку, благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — добавил он.
По словам главы ФСБ, поведение и США, предупредивших о готовящемся теракте, несмотря на ухудшение международных отношений, и Турции — примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
В феврале стало известно о задержании в Санкт-Петербурге выходца из одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в подготовке теракта на транспорте и в местах массового скопления людей.