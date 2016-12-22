В ресторане из «дела Скрипалей» сообщили о возобновлении работы заведения

Ресторан Zizzi в британском городе Солсбери, в котором обедали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления, откроет свои двери для посетителей до наступления Рождества (25 декабря). Об этом сообщает Spire FM со ссылкой на одного из менеджеров ресторана Реза Годсе.
Отмечается, что очистка заведения от возможных следов нервно-паралитического вещества, которым, как считают власти Британии, были отравлены Скрипали, была закончена еще в августе. В Лондоне обвиняют Москву в отравлении Скрипалей, в России отвергают все обвинения.
С марта 2018 года заведение перестало обслуживать посетителей и было закрыто. Сейчас владельцы ресторана планируют провести ремонт, точная дата открытия будет озвучена позднее. В июле полиция Солсбери перекрыла улицу Касл-стрит у ресторана Zizzi после инцидента с 30-летним мужчиной. По информации газеты Mirror, ему стало плохо возле заведения.