В Багдаде застрелили «Мисс Ирака-2015»

Обладательница титула «Мисс Ирака-2015» 22-летняя Тара Фарес застрелена неизвестными в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака. В Instagram модели указывается, что девушка погибла в результате «предательского и трусливого инцидента».

https://www.instagram.com/p/BoPEA3SF0U7/?taken-by=its.tarafares

Убийство произошло днем 27 сентября в районе Кам-Сара. Модель получила три пулевых ранения и скончалась в больнице. МВД Ирака начало расследование убийства.

Тара Фарес в 2015 году была признана королевой красоты Багдада, в том же году она получила титул «Мисс Ирака-2015». Она проживала в городе Эрбиль, столице Иракского Курдистана. Фарес прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.